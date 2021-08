Covid: 458 nuovi casi in E-R, ma aumentano i ricoverati

(ANSA) - BOLOGNA, 16 AGO - Sono 458 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 11.047 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano due nuove vittime: si tratta di una donna 87 anni in provincia di Reggio Emilia e un uomo di 78 in quella di Modena. Aumentano i ricoveri: sono 40 in terapia intensiva, cinque in più di ieri e 344 negli altri reparti Covid (+18).

Dei nuovi positivi, 172 sono asintomatici e la media d'età è di 36,7 anni, Modena, con 110 casi, è la provincia con l'incremento più significativo. Aumentano anche i casi attivi che sono ormai più di 13mila, anche se il 97% di loro sono in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure particolari. (ANSA).