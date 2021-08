Concerto Shiva in disco romagnola, giovani senza mascherine

(ANSA) - BOLOGNA, 16 AGO - Dopo le polemiche sollevate per il concerto improvvisato ad Olbia dal rapper sardo Salmo, a causa della grande folla di giovani accalcati per ascoltarlo, il concerto di un altro rapper, il lombardo 22enne Shiva - tenuto ieri sera nella discoteca Peter Pan di Misano Adriatico, nel Riminese - rischia di aprire un nuovo fronte. Nel video pubblicato nelle scorse ore sulle ''Stories' del suo profilo Instagram si vedono infatti centinaia di ragazzi che riempiono il locale romagnolo cantare tutti attaccati, senza rispettare il distanziamento e indossare mascherine. Le immagini sono state rilanciate su tanti profili personali e su quelli di diversi media.

Il Peter Pan, un dei locali storici della Riviera romagnola adagiato sulle colline tra Riccione e Misano Adriatico, aderisce alla campagna #Liberidiballare. Dallo scorso 5 luglio sul profilo Facebook del locale è fissato il post in cui si dice che: "Da 17 mesi in Italia il ballo nei locali legali è vietato. In tutta Europa o si è già aperto con regole precise o si è già deciso quando farlo. L'illegalità diffusa è sotto gli occhi di tutti e la situazione nelle nostre città non è più gestibile. Il CTS ha già approvato i protocolli per ripartire in sicurezza, ma il Governo non ha ancora dato risposte.

Perché lasciare ballare nel pericolo illegale e nel disagio? Perché non ripartire subito in sicurezza? Seguici per sostenere la nostra battaglia, condividi con i tuoi amici per aiutarci a sconfiggere l'ipocrisia".

Nelle prossimi ore, altri artisti particolarmente amati dai giovani sono attesi ad esibirsi nei locali della riviera romagnola: la sera del 15 era in cartellone all'Altromondo Studios di Miramare di Rimini, il cantante Fred de Palma mentre lunedì 16 è in programma al Peter Pan, Elettra Lamborghini e martedì 17 alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, il rapper Tony Effe. (ANSA).