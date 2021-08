Covid: 551 nuovi casi in E-R, morta una 86enne nel Reggiano

(ANSA) - BOLOGNA, 15 AGO - Sono 551 - 403.150 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, a fronte 19.816 tamponi eseguiti. L'età media è 34,4 anni. Dei 551 nuovi contagiati, 186 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di tracciamento e screening. Sul territorio la situazione nelle province vede quella di Rimini in testa con 98 contagi seguita da Bologna con 85, Modena (79), Parma (73), Reggio Emilia (69), Ferrara (34), Ravenna (34) , Piacenza (33), Forlì (23), Cesena (18) e il Circondario Imolese (5).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, crescono di 168 unità portando il computo totale a quota 13.148: di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 12.787, il 97% del totale.

Nelle ultime 24 ore, ancora, va registrato un decesso, quello di una donna di 86 anni in provincia di Reggio Emilia (dall'inizio le morti sono state 13.300) mentre calano di 3 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 35 complessivamente) e salgono di 11 unità, a quota 326, quelli negli altri reparti Covid.

Sul fronte della campagna vaccinale, infine, alle 14 sono state somministrate complessivamente 5.475.370 dosi; sul totale sono 2.518.487 le persone che hanno completato il ciclo. (ANSA).