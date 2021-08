Caldo: allerta gialla domani in E-R, punte fino 39 gradi

(ANSA) - BOLOGNA, 15 AGO - Si conferma l'allerta gialla per temperature estreme in diverse zone dell'Emilia-Romagna. A disporla - dalla mezzanotte di oggi a quella di domani - sono l'Arpae e la Protezione civile regionale secondo cui "lunedì 16 agosto sono previste ancora temperature elevate attorno a 37-38 gradi sulle zone di pianura e collina centro-orientale, con locali punte fino a 39 gradi". Attesi, inoltre, "venti forti in Appennino" con raffiche "che potranno raggiungere anche le zone di collina e pianura, in particolare quella romagnola".

Le zone 'gialle', nel dettaglio, sono la collina e la pianura romagnola, la pianura e la collina bolognese, la pianura ferrarese, reggiana, modenese e piacentino-parmense. (ANSA).