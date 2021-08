Incendio nel Bolognese, forti rallentamenti ai treni

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Un incendio, divampato nel pomeriggio fra Ozzano Emilia e Castel San Pietro, nel Bolognese, nei pressi della ferrovia, sta provocando forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria fra Bologna e Rimini. In particolare la circolazione in direzione Bologna è stata interrotta, anche a causa del danneggiamento della linea elettrica che ha interrotto l'alimentazione, tra le 17.20 e le 18.20, quando la circolazione è ripresa su uno dei due binari.

Una ventina di treni, fra Frecce, Intercity e regionali, stanno accumulando forti ritardi. E' in corso l'intervento dei vigili del fuoco per ripristinare la situazione. (ANSA).