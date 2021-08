Fanno esplodere Bancomat nel Reggiano e fuggono con i soldi

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 14 AGO - Con la tecnica della 'marmotta' hanno fatto saltare in aria - la scorsa notte intorno alle 3.30 - lo sportello Bancomat della Banca Popolare di Milano, in piazza Cavour a Montecchio Emilia, nel Reggiano, per poi impossessarsi del denaro e fuggire. Sul posto, allertati da diverse segnalazioni giunte al 112, i Carabinieri che hanno avviato le indagini sulla vicenda.

In corso di quantificazione i danni riportati dalla filiale della banca colpita dalla deflagrazione. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta: al lavoro i militari della stazione di Montecchio Emilia insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia. (ANSA).