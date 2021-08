Covid: in Emilia-Romagna 765 nuovi casi e quattro morti

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Sono 765 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 26.811 tamponi messi a referto, fra molecolari e antigenici. Si contano quattro nuove vittime: si tratta di una donna di 72 anni e di un uomo di 61 in provincia di Modena e due uomini di 78 e 87 anni della provincia di Bologna. Dall'inizio della pandemia i morti per Coronavirus in Emilia-Romagna sono 13.299.

Fra i nuovi contagiati, gli asintomatici sono 285 e l'età media è di 35,6 anni. I casi attivi sono quasi 13mila, il 97% dei quali in isolamento domiciliare, perché non necessitano di cure ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 38 pazienti (due in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid i ricoverati sono 316 (-3).

Bologna, con 197 casi, è la provincia con il maggior numero di nuovi contagi, seguita da Modena (115) e Parma (91). (ANSA).