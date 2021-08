Colpi in serie in piscina, arrestato 39enne nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 14 AGO - Entrava, in costume da bagno, negli spogliatori di una piscina di via Sacco e Vanzetti a Guastalla, nella Bassa Reggiana e dopo aver forzato gli armadietti si impossessava di portafogli e borse riposte all'interno dai nuotatori. Protagonista della vicenda un 39enne residente a Gualtieri, arrestato dai Carabinieri con l'accusa di furto aggravato e continuato. I colpi messi a segno dall'uomo, infatti, sarebbero iniziati alla metà dello scorso giugno per concludersi ieri quando i militari hanno posto fine alle gesta del 39enne posizionando all'interno di un armadietto, in accordo con il titolare dell'impianto sportivo, un 'portafoglio trappola'.

Ripreso dalle telecamere della struttura, denominata 'Le Piscine', l'uomo, in costume da bagno, si è avvicinato ad un armadietto chiuso con lucchetto al cui interno era stato infilato un portafoglio con cinque euro in moneta: giusto il tempo di impossessarsi del denaro che i Carabinieri hanno fatto scattare l'arresto in flagranza. Ora il 39enne, dovrà rispondere anche di altri furti, alcuni documentati anche dagli apparati di video-sorveglianza della piscina che lo immortalano durante le effrazioni degli compiute per asportare borsette e portafogli.

