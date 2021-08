Maltempo: ricostruiti archi del ponte Samone nel Modenese

(ANSA) - BOLOGNA, 13 AGO - Sono stati ricostruiti i due archi del ponte di Samone sul fiume Panaro, lungo la strada provinciale 26 tra Pavullo e Guiglia, crollati il 6 dicembre scorso a causa della piena del fiume che aveva danneggiato una pila di sostegno. E' quanto comunica la Provincia di Modena secondo cui sono stati anche rifatti i muri in pietra e i parapetti ai lati della sede stradale.

Il ponte, osserva in una nota Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, "riaprirà entro metà settembre, come previsto dal cronoprogramma, in tempo per l'avvio dell'anno scolastico". Partiti lo scorso marzo, dopo un intervento di deviazione fluviale da parte della Protezione civile regionale, i lavori hanno un costo complessivo di oltre 850 mila euro.

Oltre a quelli compiuti sul ponte di Samone, la Provincia ha in corso gli interventi di manutenzione e ripristino sul ponte di Gombola di Polinago, sul ponte della Rovinella a Palagano, sul ponte della Fossa reggiana a S.Martino Spino di Mirandola e il secondo stralcio dei lavori sul ponte Scoltenna, sempre lungo la provinciale 4.

Il piano straordinario della Provincia da oltre venti milioni di euro consentirà di completare l'elenco dei 30 ponti sulle strade provinciali modenesi, segnalati al ministero nel 2018 dopo il crollo del ponte Morandi che,necessitano di manutenzioni straordinarie alle strutture. (ANSA).