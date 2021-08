Investito mentre compra la frutta, morto nel Ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 13 AGO - Un 52enne è morto in tarda mattinata all'ospedale 'Bufalini' di Cesena in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto verso le 8.40 a Russi, nel Ravennate. Secondo quanto finora ricostruito dalla polizia locale, l'uomo era in attesa davanti a un chiosco di un'azienda familiare che vende frutta quando, per cause ancora al vaglio, è stato investito da un'auto guidata da una 82enne del posto, trascinato e schiacciato contro un albero.

E' rimasto sempre cosciente ma i traumi riportati non gli hanno lasciato scampo: è deceduto un paio di ore dopo. Il 52enne era nato a Cesena e risiedeva formalmente a Cesenatico (Forlì-Cesena) ma era domiciliato a Russi. (ANSA).