Deruba donna che le dà un passaggio,autostoppista denunciata

(ANSA) - BOLOGNA, 13 AGO - Le dà un passaggio in auto e lei, 'per ringraziarla', la deruba. Protagonista della vicenda una 43enne residente a Castelnovo Monti, nel Reggiano, denunciata dai Carabinieri con l'accusa di furto aggravato. I fatti risalgono alla mattina di ieri quando la donna, in compagnia del figlio, ha strappato un passaggio - dalla frazione di Cavola di Toano a Castelnovo Monti - alla conducente di un auto. Arrivati a destinazione, la guidatrice ha aiutato il figlio della 43enne a scendere dalla vettura: rimasta sola nell'abitacolo l'autostoppista si è impossessata di 200 euro contenuti nel portafoglio della donna e la carta di credito per il reddito di cittadinanza.

Salutati gli ospiti, l'automobilista si è fermata a fere benzina in una stazione di servizio accorgendosi - al momento di pagare - di essere stata derubata dei soldi e della carta - subito bloccata - prima di rivolgersi ai Carabinieri di Toano, denunciando l'accaduto.

I militari della stazione di Castelnovo Monti, incaricati di fare luce sui fatti, sono risaliti alla 43enne, già nota alle forze dell'ordine, che - riconosciuta anche dalla donna che le aveva dato il passaggio - ha ammesso le proprie responsabilità rivelando di avere pure provato, inutilmente, a prelevare denaro con la carta di credito per il reddito di cittadinanza. (ANSA).