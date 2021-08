Evade da domiciliari per movida del weekend, torna in cella

È evaso per due volte dai domiciliari per godersi la movida notturna del weekend ma è stato scoperto dai carabinieri che lo hanno arrestato. Protagonista un 24enne di Boretto nel Reggiano, finito in carcere a febbraio 2021 per una rapina, ai domiciliari da giugno. Lo scorso weekend, sia venerdì sia sabato notte, è uscito per andare in discoteca, importunando tra l'altro alcuni clienti del locale e tentando una rapina. Su segnalazione del gestore sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla. Il 24enne è stato quindi denunciato per evasione continuata e il Gip che gli aveva concesso i domiciliari glieli ha revocati. Il giovane è in carcere a Reggio Emilia.