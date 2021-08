Covid: in E-R ancora 632 casi e una vittima nel Ferrarese

(ANSA) - BOLOGNA, 12 AGO - Sono 632, in Emilia-Romagna, i nuovi casi di positività al Coronavirus: sono stati individuati attraverso 23.563 tamponi fra molecolari e antigenici. Una donna di 79 anni è morta nel Ferrarese.

I casi attivi sono quasi 12mila, ma il 97% è in isolamento domiciliare: in terapia intensiva ci sono 32 ricoverati (due in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid sono 319, quattro in meno di ieri. Dei nuovi positivi 222 sono asintomatici e l'età media è di 34,6 anni.

La provincia di Modena, con 119 casi, è quella con l'incremento maggiore, seguita da Bologna (101) e Rimini (99).

Alle 15 si è raggiunta la soglia dei due milioni e mezzo di persone (su poco più di quattro milioni vaccinabili) che hanno completato l'immunizzazione, ai quali si aggiungono poco più di 400mila persone che hanno fatto la prima dose e sono in attesa della seconda. Sono oltre un milione, quindi, in Emilia-Romagna, le persone completamente sprovviste di copertura vaccinale.

