Cinema: 70mila spettatori per Cineteca in piazza a Bologna

Settantamila spettatori dal 21 giugno ad oggi alle proiezioni estive della Cineteca di Bologna, con una media di oltre mille spettatori a sera in Piazza Maggiore e una media di 400 allo 'schermo gemello' della LunettArena. E senza flessioni dopo l'introduzione del Green pass per l'accesso agli spettacoli dal 6 agosto.

"È l'eccezione culturale di Bologna", commenta il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli. "Chi poteva immaginare, in quest'epoca, di raccogliere mille persone a sera in piazza Maggiore per vivere assieme l'emozione del cinema? Mi chiedo quante altre città italiane abbiano questa voglia di cultura e mostrino un affetto tale per una manifestazione come 'Sotto le stelle del cinema', appuntamento ormai irrinunciabile per i bolognesi e i tanti stranieri arrivati in città, nonostante le difficoltà di queste ultime due estati. In questa seconda stagione in cui affrontiamo l'emergenza sanitaria siamo tornati a percepire un forte desiderio di rinascita, di rimettere il cinema e la cultura al centro delle nostre vite".

Molti gli ospiti di prestigio, da Isabella Rossellini a Nanni Moretti, da Isabelle Huppert a Carlo Vanzina, da Giorgio Diritti a Gianni Amelio, Paolo Virzi', Matilda De Angelis. Sabato 14 agosto il cartellone si chiuderà con una serata dedicata al ballo, come da tradizione, con il film 'Extraliscio' di Elisabetta Sgarbi.