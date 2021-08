Musica e letture in Romagna con 'We Reading Festival'

(ANSA) - BOLOGNA, 11 AGO - Otto giorni di spettacoli inediti, letture e talk in location suggestive, concerti in spiaggia al sorgere del sole. La Riviera Romagnola torna a riempirsi di parole e musica con la quinta edizione di 'We Reading Festival' : una settimana, dal 15 al 22 agosto, fitta di eventi per un progetto culturale che coinvolge i Comuni di Cesenatico, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone e vede protagonisti del panorama culturale italiano reinventarsi per una sera, portando in scena testi e autori da loro scelti e amati.

Ospiti di questa edizione Emanuela Fanelli, Valeria Solarino, Pippo Civati, Davide Shorty, Maria Antonietta, Pietro Turano e Cimini. Ci sarà spazio anche per momenti musicali con Rachele Bastreghi, La Municipàl, Folcast, Splendore, Hu, Miglio, Guidobaldi, Edgar e Mygirlisretro e la performance di ParSec - Parini Secondo. Tutte le serate sono a ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti, i posti sono prenotabili su https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.wereading.it&e= c9024bf9&h=6c7b74f1&f=n&p=y .

Si comincia il 15 agosto a Cesenatico, al sorgere del sole, con il live de La Municipàl: con quattro album all'attivo e un ruolo di primo piano tra le realtà di riferimento della nuova scena musicale nazionale, il duo pugliese riesce a unire violenza e dolcezza in un sound indie pop potente e unico. Alle 21, al Podere Bislacco di Savignano sul Rubicone, arriva Hu, al secolo Federica Ferracuti, con un set electro-pop che abbraccia il dance floor. (ANSA).