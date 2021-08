Ancora un incidente sul lavoro in Emilia, stavolta non mortale. Un dipendente di una ditta specializzata in impianti elettrici è stato colpito da una scarica elettrica mentre, intorno alle 14, stava lavorando in un'azienda ceramica di Fiorano, nel Modenese. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale di Baggiovara (Modena) in prognosi riservata. Per soccorrere il lavoratore sono intervenuti 118, carabinieri di Fiorano e la Medicina del Lavoro.