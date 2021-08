Incendi: Vvf Bologna ospitano pompieri tedeschi verso Grecia

(ANSA) - BOLOGNA, 11 AGO - È passata anche da Bologna la colonna mobile dei vigili del fuoco che dalla Germania sono andati in soccorso alle squadre in Grecia per fronteggiare l'emergenza incendi. Ospiti al Comando provinciale nell'area della Direzione regionale, i caschi rossi tedeschi sono impegnati con 190 uomini e un'ampia dotazione di mezzi e attrezzature. La collaborazione tra le squadre di intervento europee è consolidata da tempo: squadre dei Vigili del Fuoco italiane sono intervenute in Belgio e Germania per le recenti alluvioni. Sono partiti da Bologna anche 11 uomini diretti in Calabria per dare un aiuto ai colleghi impegnati nello spegnere i roghi. (ANSA).