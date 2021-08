In bici con 52 dosi di crack e cocaina, arrestato a Modena

Aveva addosso 52 dosi, tra crack e cocaina, pronte per essere spacciate un 31enne originario della Nigeria arrestato dalla polizia di Stato a Modena ieri pomeriggio nell'area del parco Pertini. Alla vista degli agenti l'uomo, riferisce la questura, ha gettato a terra un borsello, dandosi alla fuga in bicicletta. Recuperato dai poliziotti, all'interno del borsello sono stati trovati in tutto 10,91 grami di crack e altri 3,54 di cocaina oltre a 1.080 euro in contanti.

Il 31enne è stato trattenuto in stato di arresto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo col rito direttissimo. Davanti al giudice, per l'uomo è scattato il divieto di dimora nella provincia di Modena.