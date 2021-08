Vaccini: il camper della Riviera farà tappa a Cervia

l camper itinerante del progetto 'VacciniAmo la Riviera', messo in campo dall'Ausl Romagna per vaccinare chi non si è ancora prenotato, arriverà anche a Cervia. La prima tappa sarà giovedì 12 nel capoluogo, dalle 18.30 alle 22.30. Gli altri due appuntamenti, nelle stesse fasce orarie, saranno giovedì 19 a Milano Marittima e domenica 29 a Pinarella. Non ci sarà bisogno di prenotazione, basterà presentarsi con tessera sanitaria e documento di identità e poi attendere il periodo di osservazione dopo la somministrazione.

Prosegue il tour anche nelle altre città per spingere la campagna vaccinale nei luoghi di vacanza frequentati anche dai giovani: oggi è prevista una tappa del camper a Cesenatico, domani a San Mauro Mare, giovedì appunto a Cervia, venerdì a Riccione e sabato a Gatteo Mare. La clinica mobile, invece, sarà venerdì, sabato e domenica a Marina di Ravenna e domani, sabato e domenica a Rimini.