Escursionista disperso sull'Appenino tosco-emiliano

Sono in corso da tre giorni le ricerche di un escursionista di 39 anni in alta Val Parma, nel cuore del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Dell'uomo non si hanno notizie dalla mattina di sabato 7 agosto, quando risulta agganciata l'ultima cella telefonica, quella del Monte Caio.

Le ricerche di Soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco sono partite domenica mattina dopo l'allarme per il mancato rientro del 39enne dato dalla fidanzata. In giornata però nebbia e vento in quota avevano costretto le ricognizioni allo stop. La macchina del disperso è stata trovata in zona rifugio Lagoni, nel comune di Corniglio, ed è da quest'area che si sono mosse le ricerche, che proseguono. Nel tardo pomeriggio di lunedì è intervenuto anche l'elicottero della Polizia, reparto volo di Bologna, che ha portato in quota operatori del Cnsas che hanno bonificato alcuni sentieri, senza esito.