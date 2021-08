Covid: in E-R 463 nuovi casi, stabili i ricoveri

Sono 463 i nuovi casi di positività al Coronavirus, individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sulla base di 27.115 tamponi, fra molecolari e antigenici. Non si registrano decessi e i ricoverati in terapia intensiva sono stabili.

L'età media dei nuovi positivi è di 35,4 anni e 162 sono asintomatici, individuati attraverso screening e contact tracing. I casi attivi sono 11.333, il 97% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere.

I pazienti in terapia intensiva sono 31, come ieri, mentre quelli negli altri reparti Covid sono 313, sette in più. Bologna (89) è la provincia con più casi, seguita da Rimini (87) e Modena (85).