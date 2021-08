Approda a Piacenza l'itinerario di 'Road to Rome 2021'

(ANSA) - PIACENZA, 10 AGO - L'itinerario 'Via Francigena-Road to Rome 2021' farà tappa a Piacenza venerdì 13 agosto, alle 10, arrivando a Palazzo Farnese, dove i protagonisti del cammino troveranno ad attenderli l'assessore a Cultura e Turismo Jonathan Papamarenghi, assieme a rappresentanti dei Consorzi di Tutela Salumi Dop, Vini Doc, Piacenza Alimentare e ad una rappresentanza delle associazioni di categoria locali. La marcia a staffetta, organizzata dall'Associazione europea delle Vie Francigene in occasione del 20/o anniversario della fondazione, è partita il 16 giugno da Canterbury, ponendosi come meta l'arrivo all'ombra di San Pietro il 10 settembre per poi proseguire, entro il 18 ottobre, sino a Santa Maria di Leuca.

Cinque Paesi europei, 16 regioni, 637 i Comuni per 148 tappe che, snodandosi lungo 3200 km, valorizzano il turismo sostenibile, i percorsi di conoscenza interculturale e interreligiosa, l'incontro tra viaggiatori e comunità accoglienti. Obiettivo dell'iniziativa, sensibilizzare i ministeri e le autorità dei territori attraversati alla promozione dell'itinerario, alla cura dei servizi e delle strutture lungo il cammino, supportando la candidatura della Via Francigena a Patrimonio mondiale dell'Umanità riconosciuto dall'Unesco. La squadra di 'Road to Rome', che ad ogni tappa del percorso porta il 'bordone', bastone simbolo dei pellegrini, è composta anche da blogger e videomaker coinvolti in prima persona nel ruolo di 'ambassador', chiamati a dare non solo voce ma anche gambe al progetto. L'arrivo a Piacenza sarà occasione per una visita ai Musei Civici di Palazzo Farnese, con particolare attenzione alla collezione delle carrozze, nel segno della sensibilità verso la mobilità amica dell'ambiente e la lentezza come stile di scoperta del patrimonio storico, paesaggistico e naturalistico. (ANSA).