La Riviera di Rimini verso un Ferragosto 'sold out'

(ANSA) - BOLOGNA, 09 AGO - Si prospetta un Ferragosto 'sold out' per la riviera riminese: i segnali che arrivano dagli operatori - in apertura della settimana che conduce al weekend culmine della stagione estiva - mostrano segnali "incoraggianti" sul fronte di arrivi e presenze con alberghi quasi al completo almeno fino al 20 agosto, ma con tante telefonate per prenotazioni dell'ultimo minuto ai centralini di VisitRimini.

"I segnali e i riscontri di queste settimane e di questi giorni degli operatori - spiega il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi- sono molto positivi. Restiamo con i piedi per terra, la cautela deve essere la nostra bussola, ma luglio e agosto a Rimini sono già una bella boccata di ossigeno di cui tutti avevamo bisogno. Adesso - aggiunge - ci organizzeremo, soprattutto sul fronte della sicurezza insieme alle forze dell'ordine, per avere un Ferragosto con il pienone, da passare in tranquillità".

Parole, quelle del primo cittadino romagnolo, cui fanno eco quelle della destination manager di Visit Rimini, Valeria Guarisco e della presidente dell'Associazione Albergatori riminese, Patrizia Rinaldis.

"Anche a causa delle incertezze legate all'andamento della pandemia, c'è la tendenza a prenotare all'ultimo minuto - spiega la prima - richieste che ormai fatichiamo ad accontentare, visto che già oggi siamo verso il tutto esaurito. Ci sono quindi tutti i presupposti per un mese di agosto molto positivo", conclude, anche grazie al contributo dei turisti stranieri. Secondo i numeri registrati da Visit Rimini un terzo degli hotel ospita una quota di visitatori esteri superiore al 15%.

"Rispetto allo scorso anno, quando erano del tutto assenti - puntualizza in merito Rinaldis - in questo agosto stiamo assistendo al ritorno nelle nostre strutture di turisti tedeschi, polacchi, svizzeri. Inoltre già dall'inizio del mese abbiamo visto un ritorno importante di turisti giovani quindi non solo concentrati nel weekend di Ferragosto. Questo - conclude ci fa pensare ad un mese di agosto tra i più positivi degli ultimi anni".

Una previsione, questa, condivisa anche da Promozione Alberghiera. "Bene il Ferragosto - sottolinea il presidente, Antonio Carasso - ma abbiamo ottime percentuali di riempimento almeno fino al 28" . (ANSA).