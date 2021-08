Incendi: terzo rogo in tre giorni fra Forlì e Cesena

(ANSA) - FORLÌ, 09 AGO - Complici le alte temperature e il terreno secco, alcuni incendi circoscritti continuano a impegnare i vigili del fuoco della provincia di Forlì-Cesena.

Completate le operazioni di bonifica del massiccio rogo sviluppatosi sabato sera in un terreno a Ponte Uso, nel Cesenate - che ha mandato in fumo oltre venti ettari di bosco - e quello scoppiato ieri sera in un bosco a Pian di spino, frazione di Meldola nel Forlivese, le squadre dei pompieri del comando forlivese sono intervenute in mattinata per un altro incendio.

Stavolta le fiamme, che si sono sviluppate per cause ancora da chiarire, hanno interessato un terreno agricolo nel territorio del comune di Bertinoro. L'intervento ha permesso di spegnere rapidamente le fiamme, che hanno interessato oltre 500 metri quadrati, impedendo di raggiungere alcuni vicini pagliai.

Nessun danno a persone o cose. (ANSA).