Covid: in E-R 642 casi, aumentano i pazienti ricoverati

(ANSA) - BOLOGNA, 09 AGO - Sono 642 i casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore.

Continua la crescita dei ricoveri e si conta ancora un altro decesso, una donna di 96 anni nel Ferrarese.

I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 13.273 tamponi, l'età media è di 34,8 e 261 sono asintomatici, individuati soprattutto grazie al contact tracing. Aumentano i casi attivi (sono 11.131), ma il 97% di questi è in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere. I ricoveri tuttavia salgono a 31 (cinque in più di ieri ) in terapia intensiva e 306 (+16) negli altri reparti Covid.

In provincia di Bologna si registra il numero più alto di casi (181), seguita da Modena (100) e Rimini (84). (ANSA).