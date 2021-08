Più di mille giovani a ballare, chiusa discoteca a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 08 AGO - Ballavano in oltre mille la notte scorsa in una discoteca di Rimini, in violazione di ogni normativa anti-Covid. Per questo, e per altre violazioni riscontrate, la Polizia locale di Rimini ha disposto la chiusura immediata del locale, la discoteca Ecu. Titolare deferito all'autorità giudiziaria. Durante i controlli, eseguiti con il supporto dell'unità cinofila, e in collaborazione con gli uffici della Questura, sono stati sequestrati anche modesti quantitativi di hashish, marijuana e cocaina. Segnalato lo stato precario di diversi ragazzi, probabilmente sotto l'effetto di ecstasy e Lsd.

Nella discoteca Ecu c'erano tre piste da ballo, altrettanti Dj, e un solo addetto alla sicurezza per far fronte a centinaia di giovani e giovanissimi che ballavano accalcati - mille come riferisce il Comune di Rimini, 500 secondo quanto riferito dalla Questura. Oltre alla violazione delle normative anti-Covid, al gestore dell'Ecu sono state quindi contestate anche irregolarità per le uscite di sicurezza, per gli estintori e per l'unica presenza di un addetto alla sicurezza. La serata era pubblicizzata sul sito del locale a tema musicale 'afro', "il primo raduno afro dell'estate in riviera". (ANSA).