Dimenticano droga sul tavolo in hotel nel parmense, denunciati

Hanno lasciato sul tavolo dell'hotel di Monticelli Terme, nel Parmense, dove avevano appena fatto colazione un involucro contenente 50 grammi di hashish. Protagonisti della vicenda un 29enne ed una 25enne di origine marocchina denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La coppia è stata fermata dai Carabinieri - chiamati dalla direttrice dell'albergo - tornata nella struttura, dopo avere pernottato e saldato il conto, alla ricerca dell'involucro dimenticato e rinvenuto dal personale dell'hotel durante la pulizia dell'area dedicata alle colazioni.

I due giovani, fermati dai militari, sono stati trovati in possesso di altri grammi di hashish. Nel corso di una perquisizione nella loro abitazione in una cittadina del Reggiano, inoltre, sono state sequestrate numerose tessere telefoniche ed un apparecchio elettronico per la ricerca di microspie.