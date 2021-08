Covid: in E-R aumentano ricoveri e altri due morti

Sono 685 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna - età media 33 anni - su oltre 33mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sale in regione il numero dei ricoverati nei reparti Covid con 17 pazienti in più da ieri (280 in totale), mentre si contano altri due decessi, un 99enne e una 81enne della provincia di Rimini. Invariato il numero delle terapie intensive (22 degenti). È quanto emerge dal bollettino della Regione.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 138 nuovi casi e Rimini con 112; seguono Modena (102) e Reggio Emilia (77). Quindi Parma (61), Ferrara (51) e Piacenza (38); poi Cesena (34) e Ravenna (32). Infine, Forlì (27) e il Circondario Imolese (13). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 10.115 (+552 rispetto a ieri), il 97% in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda i vaccini, alle 14 risultano somministrate complessivamente 5.288.566 dosi; sul totale sono 2.435.483 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.