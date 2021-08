Auto si ribalta fuori strada su A14, 5 persone incastrate

Incidente all'alba, verso le 6.20 , sull'autostrada A14 al chilometro 85 in direzione Sud, tra Forlì e Cesena Nord: una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta per un'auto che si è ribaltata fuori dalla sede stradale per cause ancora al vaglio. I pompieri giunti sul posto hanno estratto cinque persone - due adulti e tre minorenni - dall'abitacolo del veicolo coinvolto nel sinistro, per poi affidarle ai sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze e l'elimedica. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia autostradale e il personale di Autostrade.