Marlene Kuntz, 'Post Pandemic Tour' fa tappa a Carpi

(ANSA) - CARPI, 06 AGO - Fa tappa a Carpi, in esclusiva per il nord Italia, il tour agostano dei Marlene Kuntz, intitolato 'Post Pandemic Tour': il gruppo rock fondato nel 1990 da Riccardo Tesio e Luca Bergia sarà in piazza dei Martiri domenica 8 agosto, ore 21.30, ultimo appuntamento del ciclo 'L'altra musica' all'interno della stagione 'Accade d'estate a teatro'.

"Lo scorso anno - spiega il gruppo - suonammo tre soli concerti in estate. Il titolo del tour (Andrà tutto bene?) era ovviamente ironico. Il concerto era molto bello ed emozionante, e sull'impianto di quello portiamo in giro la nostra musica questa estate. Canzoni sottilmente inquiete e mediamente adatte a interpretare lo stato confusionale in cui è piombata l'umanità, con una dose magnifica di propellente implosivo pronto a tramutarsi in esplosivo, nonostante l'obbligo ancora vigente di suonare per un pubblico seduto. Senza far soffrire troppo le persone costrette alla necessità di non alzarsi, proveremo a dar loro una scossa interiore in grado di non far rimpiangere la voglia di danzare e urlare a squarciagola".

'Accade d'estate a teatro' prevede altri cinque appuntamenti, dal 9 al 23 agosto, fra Carpinclassica e Guitar Week, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all'indirizzo https://www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi. (ANSA).