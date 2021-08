Covid: oltre 700 casi in E-R, calano i ricoverati

Altri 717 casi di Coronavirus in Emilia-Romagna e un morto, una donna di 73 anni della provincia di Bologna, in un giorno in cui però, dopo alcuni giorni di crescita, calano i ricoveri: due in meno in terapia intensiva, per un totale di 22, quattro in meno negli altri reparti Covid, 263 in tutto.

I nuovi contagi sono stati rilevati con 28.084 tamponi nelle ultime 24 ore. L'età media è 33 anni, 219 gli asintomatici. Tra le province, Bologna è al primo posto con 143 casi più 14 del circondario imolese, poi Rimini con 117. I positivi attivi sono 9.567 (+565 rispetto a ieri), il 97% in isolamento a casa, mentre i guariti sono 151 in più.

Alle 15 di oggi sono state somministrate complessivamente 5.257.261 dosi di vaccino dall'inizio della campagna e sono 2.422.177 le persone che hanno completato il ciclo. (ANSA).