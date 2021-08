Recuperata la zebra Achille fuggita a Reggio Emilia

E' stata recuperata nel tardo pomeriggio la zebra Achille, scappata ieri da un recinto in provincia di Reggio Emilia. L'animale è stato segnalato da un'amica del proprietario in un terreno in località San Bartolomeo, via Freddi. Dopo un giorno in fuga, era molto stanca e si è accasciata. Il proprietario allora l'ha sedata e, con l'aiuto dei carabinieri Forestali e addetti del centro recupero fauna selvatica di San Polo d'Enza, è stata caricata sul carrello per il trasporto e portata al Rossano Ranch di Bibbiano. (ANSA).