Mostre: 'Artistiche. L'emozione femminile nelle arti'

(ANSA) - BOLOGNA, 05 AGO - Durante la pausa estiva gli spazi espositivi dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna non chiudono i battenti ma per accedere, in ottemperanza al nuovo decreto-legge, è obbligatorio il Green Pass dal 6 agosto. Fino al 6 settembre sarà possibile visitare la mostra 'Artistiche. L'emozione femminile nelle arti', eccezionalmente aperta anche sabato 4 settembre dalle 10 alle 12 con visita guidata a cura delle artiste. Ampliata e con nuove opere, la collettiva, a cura di Sandro Malossini, era già stata ospitata nel mese di marzo ma le restrizioni legate alla pandemia non avevano consentito l'accesso al pubblico e quindi ora viene riproposta con l'opportunità della visita in presenza.

Il titolo rende palese l'importanza del contributo femminile nella ricerca e nell'arte contemporanea. La creatività delle artiste traspare in questa intensa esposizione i cui temi proposti spaziano soprattutto sull'attualità. Una produzione con nuovi linguaggi e nuove tecniche che delineano una visione ampia dell'arte del territorio. Alle 28 artiste in mostra a marzo se ne sono aggiunte altre, per un totale di 36 che espongono le loro opere: Carolina Alberghini, Karin Andersen, Philippa Helen Armstrong, Paola Babini, Lidia Bagnoli, Rosetta Berardi, Pinuccia Bernardoni, Alessandra Bonoli, Daniela Carletti, Mirta Carroli, Antonella Cinelli, Roberta Dallara, Giulia Dall'Olio, Candida Ferrari, Flavia Franceschini, Marina Gasparini, Anna Girolomini, Federica Giulianini, Daniela Gullotta, Cristina Iotti, Yumi Karasumaru, Lucia Lamberti, Massiel Leza, Antonella Mazzoni, Sabrina Mezzaqui, Silvia Naddeo, Laura Pagliai, Armenia Panfolklorica, Chiara Pergola, Greta Schodl, Roberta Serenari, Ketty Tagliatti, Sara Vasini, Betty Zanelli, Irene Zangheri, Laura Zizzi.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi sabato e festivi. Gli accessi sono contingentati e su prenotazione, scrivendo a: gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it. (ANSA).