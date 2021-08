Green pass: Al Meni primo evento con certificato a Rimini

Il green pass sarà necessario dal 6 agosto per accedere a spettacoli, locali pubblici, teatri, biblioteche e musei. Anche a manifestazione pubbliche come Al Meni, il circo gastronomico riminese guidato dallo chef Massimo Bottura che si accinge ad essere il primo grande evento con certificazione verde della capitale del turismo balneare.

La kermesse si svolgerà questo weekend, il 7 e 8 agosto, e il Comune ha reso noti quali saranno i sette varchi d'accesso per il controllo del documento verde: Corso d'Augusto, Vecchia Pescheria, via Sigismondo, via d'Azeglio, via Di Duccio, Arena Francesca da Rimini. Riguardo ai luoghi al chiuso del centro, il certificato in formato digitale o cartaceo servirà per entrare d'ora in poi a Castel Sismondo, teatro Galli, teatro degli Atti, biblioteca Gambalunga, biblioteca ragazzi ,Galleria dell'immagine, PART, Museo della Città, Domus, Cinema Fulgor. Il green pass servirà inoltre per gli spettacoli all'aperto nei seguenti luoghi: Corte degli Agostiniani, Piazza sull'acqua, Arena Lido, Piazza Francesca da Rimini, Lapidario romano, Chiostro della biblioteca.

Il Comune, in accordo con Clinica Nuova Ricerca, mette a disposizione la possibilità di fare gratuitamente un tampone rapido dalle ore 17 alle 19 di venerdì 6 agosto, presso l'hub di via Settembrini 17h.