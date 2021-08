Carabinieri: il sindacato Nsc nomina i vertici regionali E-R

Il Nuovo sindacato carabinieri ha nominato il nuovo responsabile per l'Emilia-Romagna. Si tratta di Giovanni Morgese, segretario generale. Il consiglio direttivo ha anche promosso a segretario regionale Antonio Loparco e nominato Damiano Benatti, segretario provinciale di Modena e Vincenzo Berna, dirigente della sezione di Faenza.

Morgese, nel ringraziare per la fiducia espressa dalla segreteria nazionale invita i colleghi "ad iscriversi al Nuovo Sindacato Carabinieri, unica realtà ad avere un presidente donna, Monica Giorgi, fortemente impegnata per garantire parità di genere e il rispetto delle norme a tutela della genitorialitá di colleghi e della società, in cui opera come maresciallo dei Carabinieri". (ANSA).