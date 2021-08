Covid: in E-R 495 nuovi casi e un morto, su i ricoveri

Sono 495 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna sulla base di oltre 22mila tamponi delle ultime 24 ore, con età media dei contagiati di 34 anni. Il bollettino della Regione comunica anche una nuova vittima, una 89enne residente a Milano ma il cui decesso viene registrato dall'Ausl di Rimini. In lieve aumento anche i ricoveri, 11 in più nei reparti Covid (totale di 256). Invariato il numero dei pazienti nelle terapie intensive (22 persone).

La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 87 nuovi casi e Ravenna con 73; seguono Reggio Emilia (69) e Bologna (61); quindi Modena (46), Parma (44) e Ferrara (40); poi Forlì (21), Cesena (20), il Circondario Imolese (18) e infine Piacenza (16 nuovi casi).

Complessivamente i casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 8.604 (+364 rispetto a ieri), il 97% circa in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, alle 15 risultano somministrate complessivamente 5.186.508 dosi; sul totale sono 2.384.849 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.