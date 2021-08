A Porretta Terme il Prog-Rock degli Osanna e Arti+Mestieri

(ANSA) - BOLOGNA, 04 AGO - La seconda edizione di Porretta Prog, la manifestazione dedicata al Progressive Rock realizzata dal Comune di Alto Reno Terme, nel bolognese, si svolgerà il 6, 7 e 8 agosto prossimi al Parco Rufus Thomas di Porretta Terme.

Organizzata da Arci Bologna con il contributo della Regione Emilia Romagna, la rassegna omaggia uno dei linguaggi musicali più significativi, nato e sviluppato negli anni sessanta e settanta, che conta milioni di appassionati in tutto il mondo e che ancora oggi viene praticato da decine di musicisti e band storiche e che ha decretato il successo di gruppi come Genesis, Yes, ELP e King Crimson.

Quest'anno si è scelto di aprire a musicisti storici italiani e a gruppi "di nicchia", come i napoletani Osanna (6/8) con i quali interverranno anche i concittadini Jenny Sorrenti dei Saint Just e Gianni Leone del Balletto di Bronzo; i torinesi Arti+Mesteri (7/8) che da sempre frequentano l'affascinante territorio tra prog e jazz rock; i romani Goblin di Claudio Simonetti (8/8). Dalla Germania, invece, arrivano per la prima volta in Italia i Guru Guru, dichiarata fonte di ispirazione per Brian Eno e David Bowie, che rappresentano un mito per la fascia di pubblico più attenta ai nomi meno noti e più interessanti del settore, mentre dal Galles i Man, una delle band più longeve di questa scena. I biglietti per ogni concerto costano 25 euro e vanno prenotati al numero di telefono 0534 521103 oppure alla mail iat@comune.altorenoterme.bo.it. (ANSA).