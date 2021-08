Mostre: 120 foto a Ferrara per raccontare la vita di Fellini

(ANSA) - FERRARA, 03 AGO - Un viaggio lungo 120 foto per raccontare alcuni tra i momenti più salienti della vita e della carriera di Federico Fellini. A proporlo sarà la rassegna che, tra settembre e ottobre, esporrà al Padiglione d'arte contemporanea (Pac) di Palazzo Massari, a Ferrara, le immagini scattate da Franco Pinna, autorevole fotografo del Novecento e del Neorealismo. Fotografo di fiducia di Fellini, Pinna ha immortalato innumerevoli scene durante le lavorazioni dei suoi film, da 'Giulietta degli spiriti' del 1965 fino a 'Casanova' nel 1976, che sarà possibile ripercorrere attraverso le 120 foto incorniciate, i filmati e le tracce audio in mostra.

"Abbiamo pensato - spiega l'assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli - ad una mostra fotografica che omaggia Fellini e il fotografo di scena Franco Pinna secondo un progetto che possa rappresentare e ricordare la qualità dell'opera del grande regista, lasciando spazio anche all'uomo e all'artista. Un altro tassello che vede l'Amministrazione comunale a sostegno della diffusione del linguaggio del cinema, nel nostro territorio, come elemento di confronto artistico e culturale".

Tutti i materiali e la documentazione in mostra saranno messi a disposizione dall'Associazione 'Errata corrige' di Bologna, che da tempo collabora con l'Archivio Franco Pinna e con la quale l'Amministrazione comunale di Ferrara e la Fondazione Ferrara Arte sottoscriveranno un accordo di collaborazione ad hoc. (ANSA).