L'app 'Discovering Ferrara' come una caccia al tesoro

Scoprire Ferrara, le sue bellezze e i suoi segreti, come immersi in una vera caccia al tesoro, con indizi da trovare ed enigmi da risolvere. Da oggi è possibile grazie al progetto 'Discovering Ferrara' che permette di esplorare la città seguendo percorsi tematici di caccia al tesoro virtuale, tramite l'app 'Actionbound', un'applicazione di caccia al tesoro virtuale utilizzata a livello internazionale, da scaricare su smartphone o tablet.

Il progetto è stato ideato e realizzato dal Comune di Ferrara in collaborazione con l'azienda ferrarese TryeCo2.0 e Sipro, e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria Ascom, Confesercenti, Cna e Confartigianato. All'iniziativa partecipano anche diversi esercizi e negozi, che fungono da tappe dei percorsi di gioco e mettono a disposizione dei partecipanti premi e sconti. Al momento sono disponibili due percorsi, 'Ferrara. Delizie del Palato', dedicato alla ricca e variegata tradizione gastronomica ferrarese, e 'Ferrara. Arte e Cinema', dedicato principalmente al profondo rapporto della città con la settima arte. "L'intento - spiega l'assessore al Turismo e Commercio, Matteo Fornasini - è quello di offrire un modo diverso e coinvolgente di conoscere la città, grazie all'offerta di itinerari di visita alternativi a quelli tradizionali e alla possibilità di veicolare informazioni sia di interesse storico e artistico, sia di carattere commerciale. E' un progetto innovativo che coniuga aspetti di promozione commerciale e turistica della città e che si inserisce nell'ampio quadro di azioni su cui, in questi difficili mesi, l'amministrazione comunale ha voluto investire per sostenere la ripartenza".

(ANSA).