Covid: in E-R 544 nuovi casi, crescono i ricoverati

Sono 544 i casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, individuati grazie a 24.658 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si conta una vittima, una donna di 99 anni morta in provincia di Parma, mentre prosegue la crescita dei ricoveri: in terapia intensiva ci sono infatti 14 pazienti, uno in più di ieri, mentre sono 197 quelli negli altri reparti Covid (+15).

Dei nuovi positivi, 116 sono asintomatici e l'età media è di 31,9 anni. I casi attivi salgono a 6.490, il 96,7% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere.

In provincia di Bologna ci sono 96 casi, seguita da Modena con 91 e Reggio Emilia con 72. (ANSA).