Al Meni e Bottura, in Romagna evento con il Green pass

Il circo dei sogni e dei sapori torna il 7 e 8 agosto nel centro storico di Rimini dove Federico Fellini ha tratto ispirazione per il suo 'I Clowns'. Al Meni, l'evento ideato da Massimo Bottura insieme al Comune, presenterà fra Castel Sismondo e piazza Cavour sedici talenti della gastronomia contemporanea guidati dallo chef stellato. "Sarà tutto focalizzato sulla materia prima di altissima qualità che abbiamo in Emilia-Romagna", ha detto Bottura in conferenza stampa. "Per me è facilissimo lavorare qui", in questa regione, "basta chiudere gli occhi, pesco sempre bene".

Per strada, showcooking, streetfood d'autore, laboratori e mercati con le eccellenze del territorio. "Al Meni è questo 'pastrocchio' che ha elevato la ristorazione riminese, la cultura del cibo che non è solo effimero", ha detto a margine il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, "ma è anche la nonna che insegna a fare le tagliatelle che diventano un valore. Diventano coltura e cultura". Al Meni sarà il primo grande evento della Riviera romagnola con il Green pass e per il sindaco si tratta di una "garanzia" di sicurezza: "In una città, se non vivi da solo, regole minime di convivenza aiutano la tua libertà e rispettano la libertà e la sicurezza degli altri". "Quando si è in una comunità il rispetto della vuol dire libertà", ha sottolineato Gnassi, che guarda con fiducia alla vaccinazione per uscire questo difficile periodo. (ANSA).