Vaccini: in E-R over 60 'hanno immunità di gregge'

Per la popolazione over 60 l'Emilia-Romagna "ha raggiunto una sostanziale immunità di gregge", con una protezione superiore al 90% con la prima dose di vaccino e più dell'80% come ciclo completo. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, facendo il punto dell'immunizzazione anti Covid. "Restano 130mila persone sopra i 60 anni ancora da vaccinare e faremo il possibile per raggiungerli tutti", ha spiegato.

La vaccinazione in Emilia-Romagna "prosegue spedita, ha protetto e tutelato la popolazione più anziana e vulnerabile e la circolazione del virus è in relazione a un'età media bassa".

La vaccinazione, ha aggiunto Donini, "ha raggiunto oggi un risultato importante: il 70% delle persone vaccinate con almeno una dose, alla quale verrà garantito il richiamo. Siamo attorno al 56% con due dosi e questo ci fa ben sperare, anche in ragione delle prenotazioni, che stanno aumentando e speriamo possano ulteriormente aumentare, contiamo di arrivare a fine estate al risultato che la struttura commissariale si è posta come obiettivo, superare il 70%". (ANSA).