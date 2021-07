Tokyo: San Marino fa festa, papà Perilli in lacrime

(ANSA) - SAN MARINO, 29 LUG - "Capirà dopo tanta fatica e poi dopo Londra, la paura era che finisse come quella volta, quando finì quarta dopo aver perso lo spareggio a tre per argento e bronzo. Di fatica ne è stata fatta e ora siamo felicissimi".

Accento romagnolo, la gioia e le fierezza nelle espressioni che non nascondono l'orgoglio di essere il babbo di Alessandra Perilli, prima storica medaglia olimpica sammarinese.

"Abbiamo fatto due notti insonni - racconta Claudio Perrini - la mamma, io la sorella Arianna la sua figlia Martina, mentre il figlio di Alessandra era col suo babbo. Abbiamo visto tutto in diretta e appena abbiamo capito era medaglia abbiamo pianto".

A casa Perilli a San Marino oggi è un giorno speciale, si susseguono le telefonate e i complimenti degli amici.

"Alessandra ci ha chiamato appena ha sbrigato le formalità, una video chiamata brevissima - continua il padre - non so cosa ci siamo detti, abbiamo pianto. L'abbiamo presa come genitori, lei piangeva e noi con lei. Cosa ci aspettiamo dal futuro? Che Ale torni a casa poi si vedrà. Noi facciamo come diceva lei prima delle gare, di Olimpiadi non ne abbiamo mai parlato. Alessandra diceva sempre: 'Papà vado avanti un piattello alla volta', non pensava mai di vincere. Eppure ce l'ha fatta e noi siamo fieri di lei". (ANSA).