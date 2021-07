Tokyo: Paltrinieri argento, fuori Jessica Rossi

Il nuotatore carpigiano Gregorio Paltrinieri è medaglia d'argento negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. La medaglia d'oro è stata vinta dall'americano Robert Finke, che ha chiuso con soli 24 centimetri in meno dell'azzurro. Bronzo all'ucraino Mykhailo Romanciuk.

"Dire che quel che ho fatto oggi è un miracolo è poco: ho preso un argento col cuore", ha detto. "Dopo la mononucleosi ho avuto paura di tutto - ha aggiunto l'azzurro a RaiSport - Ero un Dio, vincevo tutto, mi sono dovuto fermare un mese e ricominciare dal basso. Un mio carissimo amico ieri sera mi ha scritto: queste finali si fanno col cuore, non con la testa. Ho seguito il suo consiglio".

La bolognese Jessica Rossi, una dei due portabandiera nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020, non ce l'ha fatta invece a raggiungere la finale della Fossa donne, nella quale è stata oro a Londra 2012, piazzandosi all'ottavo posto delle qualificazioni. Nella stessa gara è arrivata per San Marino la prima storica medaglia alle Olimpiadi. L'ha conquistata, di bronzo, la 32enne Alessandra Perilli. (ANSA).