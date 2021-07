Strage Bologna: torna il corteo, sfilerà autogrù storica

Dopo un anno di pausa per la pandemia, torna il corteo per la commemorazione della Strage di Bologna. Lunedì 2 agosto, davanti a tutti e dietro all'autobus 37 che fu protagonista nei soccorsi, sfilerà per la prima volta l'autogrù Fiat 'Cristianini' del Vigili del fuoco, il mezzo che dopo lo scoppio della bomba in stazione supportò le squadre impegnate tra le macerie.

La novità è stata annunciata dal sindaco Virginio Merola, nella conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il 41/o anniversario, insieme al presidente dell'associazione dei familiari delle vittime Paolo Bolognesi e alla presidente dell'Assemblea legislativa regionale Emma Petitti.

Lunedì alle 8.30 appuntamento nel cortile di Palazzo D'Accursio con il ministro della Giustizia Marta Cartabia che incontrerà i parenti delle vittime, poi sfilerà il corteo, con mascherine e distanziamento, fino a piazza Medaglie d'Oro dove interverranno Bolognesi e Merola. Alle 10.25, orario dell'esplosione, triplice fischio del treno e minuto di silenzio. Contemporaneamente sarà pubblicato sui social l'evento '40 anni, una voce', a cura della Regione Emilia-Romagna e del servizio informazione e comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa: testimonianze, letture, musica per narrare la storia dell'assovittime, che quest'anno ricorda 40 anni dalla sua nascita.

"Ci sono molti volontari che accompagneranno le persone in corteo per garantire il mantenimento delle distanze e che tutto sia fatto con l'ordine democratico che ci contraddistingue", ha detto Merola, alla sua ultima commemorazione. "E' una scadenza emozionante. Questo è un anniversario importante - ha detto - per la novità del processo in corso, sul lato mandanti e depistatori. Contiamo sul lavoro della magistratura per completare il percorso verso la verità e la giustizia per cui lavoriamo da anni. E' un bel segnale di attenzione che sia presente il ministro Cartabia". (ANSA).