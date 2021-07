Operata per grave malformazione, ora corre

(ANSA) - BOLOGNA, 29 LUG - Aveva una deformità alla schiena fra le più gravi che i chirurghi dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna avessero visto nella loro carriera. Oggi, dopo l'operazione avvenuta oltre un anno fa, hanno ricevuto un video nel quale si vede la piccola paziente, una ragazza di 15 anni che corre in spiagga. Lei vive in Ucraina ed è cresciuta in un orfanotrofio. Da bambina si ammala di tubercolosi, che dai polmoni si localizza anche a livello della colonna vertebrale.

La famiglia italiana che la ospita d'estate, nell'ambito di progetti di solidarietà internazionale, contatta Gasbarrini attraverso la Fondazione Probone, che offre assistenza a persone con malattie vertebrali. Dopo una lunga terapia antibiotica, monitorata insieme ai medici ucraini dal direttore delle malattie infettive dell'Irccs Policlinico Sant'Orsola Pierluigi Viale, l'infezione è debellata, ma ha colpito e distrutto le vertebre del passaggio dorso-lombare, che si saldano nella deformità: gravissima in maniera evidente, ed estremamente pericolosa perché, comprimendo il midollo spinale, causa dolori fuori controllo e minaccia la funzionalità delle gambe. "Avevamo pianificato l'intervento - racconta Alessandro Gasbarrini, direttore della chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo del Rizzoli - ma a un passo dalla sua realizzazione è scoppiata la pandemia. Il rinvio è stato però solo di poche settimane perché la situazione continuava a peggiorare e non era possibile aspettare ulteriormente: il rischio paralisi era incombente e il caso è stato uno dei cosiddetti indifferibili che abbiamo curato nel pieno dell'emergenza Covid nella primavera del 2020".

Una vertebrectomia per rimuovere la vertebra cuneizzata e sostituirla con una protesi in titanio: dopo l'intervento di otto ore, che pochi altri centri in tutto il mondo sono in grado di affrontare, la colonna vertebrale della ragazza è dritta e il midollo spinale perfettamente funzionante. E quest'estate quando è tornata al mare in Italia, accolta dalla sua famiglia delle vacanze, ha voluto rendere partecipe il Rizzoli della sua corsa in spiaggia. (ANSA).