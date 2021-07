Uccidono agnelli e li macellano clandestinamente, denunciati

I carabinieri forestali di Monterenzio, nel Bolognese, hanno denunciato due persone per uccisione di animali e macellazione clandestina, compiuti nel corso di un rito religioso. I militari si sono insospettiti dopo aver visto i due, un cittadino italiano e uno d'origini marocchine, all'interno di un bosco, vicino a un allevamento di ovini, di cui il primo risulta essere il titolare. Richiesto l'aiuto dei veterinari dell'Ausl di Bologna, i carabinieri hanno accertato l'uccisione di alcuni agnelli, che sono stati sgozzati senza essere prima storditi: sul posto c'erano anche sacchi di plastica per trasportarli una volta morti. Gli animali sono stati così sequestrati e sono in corso ulteriori accertamenti per la definizione delle sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme riguardanti gli aspetti igienico sanitari e la corretta tracciabilità degli animali. Si tratta di pratiche "non autorizzate che provocano gravi ed inutili sofferenze agli animali macellati - spiegano i carabinieri - non essendo utilizzati strumenti preventivi di stordimento, così come previsto dai Regolamenti CE e dalle più comuni norme per la tutela ed il benessere degli animali". (ANSA).