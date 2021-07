'Tosca' di Giacomo Puccini a Palazzo Farnese a Piacenza

Il cortile monumentale di Palazzo Farnese a Piacenza ospiterà il 30 luglio e l'1 agosto l'opera 'Tosca' di Giacomo Puccini, una produzione del Teatro Municipale realizzata per la rassegna 'Estate Farnese'. Prima opera lirica in presenza del pubblico, dopo le produzioni in streaming degli scorsi mesi, il capolavoro pucciniano vedrà nel ruolo del titolo il soprano Chiara Isotton, mentre i ruoli maschili vedranno il ritorno a Palazzo Farnese di due artisti tra i più richiesti dai maggiori teatri di tutto il mondo: il tenore Francesco Meli (Mario Cavaradossi) e il baritono Luca Salsi (il Barone Scarpia).

Sul podio dell'Orchestra Filarmonica Italiana uno dei direttori più in vista della sua generazione, Sesto Quatrini, con il Coro del Municipale preparato da Corrado Casati. La messa in scena è firmata da Giorgia Guerra, che si avvarrà della collaborazione di Imaginarium Creative Studio nel segno di un progetto di visual art appositamente pensato per Palazzo Farnese: "Ideato e disegnato sui picchi emotivi della musica di Puccini - spiega la regista - il progetto visual ci consente di creare una scenografia viva, permettendo al valore semantico racchiuso nelle parole e nella musica di prendere forma. La gigantesca parete interna di Palazzo Farnese si trasforma in uno scrigno 'onirico' in cui i disegni ci accompagnano nel racconto.

L'idea di regia - spiega Giorgia Guerra - si basa quindi su una continuità di pensiero tra l'azione e l'immagine, cercando di avvolgere lo spettatore all'interno di un'esperienza completa".

