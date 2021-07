'Opera, il palcoscenico della società' a Parma

(ANSA) - PARMA, 27 LUG - Un viaggio per penetrare e comprendere il rapporto fra opera e società e la sua influenza sull'identità della nostra vita sociale, culturale e politica, grazie ad oltre 500 pezzi fra quadri, fotografie, carteggi, documenti multimediali e registrazioni storiche, articoli di giornale, bozzetti, figurini e costumi. Nell'ambito di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021, sabato 18 settembre a Palazzo del Governatore aprirà la mostra 'Opera: il palcoscenico della società', visitabile fino al 13 gennaio.

Nonostante per secoli il suo pubblico sia appartenuto all'aristocrazia, l'opera è divenuta nel tempo sinonimo di passione popolare, riuscendo a valicare la dimensione del divertimento e dello spettacolo per diventare non solo memoria collettiva, ma rappresentazione dell'identità di una nazione. Lungo venti sale del Palazzo del Governatore si aprirà un percorso articolato in tre sezioni che indaga l'influenza dell'opera sugli usi e costumi del tempo e sullo scenario politico: un vero e proprio viaggio attraverso l'universo operistico nel suo legame con i processi di autonomia nazionale, i valori civili della comunità e la riflessione sulla propria identità e sul proprio passato.

Il mondo dell'opera sarà presentato sotto vari aspetti: il suo pubblico e il modo di stare in teatro; le strade che il melodramma ha intrapreso per avvicinarsi a un pubblico più ampio e i mezzi che gli hanno permesso di scendere dal palcoscenico per farsi conoscere fuori dal teatro; l'influenza esercitata sulla cultura e sull'immaginario collettivo; il suo dialogo con la politica, tra arte di regime, protesta e censura; il contributo all'ampliamento delle conoscenze linguistiche attraverso i libretti; infine i cambiamenti delle modalità di ascolto, dagli organetti meccanici fino al disco, e il rapporto con vecchi e nuovi strumenti di comunicazione, dalla radio alla televisione e al web.