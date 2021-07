Torna Festa Artusiana dedicata a padre della cucina italiana

Torna a Forlimpopoli, per la 25/a edizione e per la seconda volta in piena estate in concomitanza con il compleanno di Pellegrino Artusi, la Festa con cui il comune in provincia di Forlì-Cesena celebra il proprio concittadino più celebre: dal 31 luglio all'8 agosto convegni, spettacoli, degustazioni e concorsi culinari dedicati al padre della cucina domestica italiana. Il centro storico si trasformerà in un libro aperto fatto di appuntamenti tra cui lo storico Premio Marietta dedicato alla governante di Artusi e riservato ai cuochi non professionisti, e il neonato Premio al 'Gusto Artusi 200' per gelatai professionisti. Un'intera giornata, il 4 agosto, sarà dedicata al compleanno di Artusi, con un programma che parte all'alba con un concerto e arriva a tarda notte con la presentazione ufficiale di una moneta sull'enogastronomia emiliano-romagnola coniata dalla Zecca di Stato e la tappa artusiana del road-show Tramonto Divino.

"Sono giornate di festa dedicate a un personaggio storico che è diventato un simbolo e un marchio di qualità - commenta l'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi - grazie al suo grande talento di divulgatore e al seguito che ha avuto nelle famiglie italiane, anche quando emigravano all'estero e portavano con loro il suo manuale 'La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene', meglio noto come l'Artusi. Un testo che a 130 anni dalla prima pubblicazione resta ancora oggi il capostipite dei manuali della cucina e che ha anche contribuito a rafforzare e a unificare la lingua italiana. Quasi 800 ricette che il mondo ci invidia, realizzate con le eccellenze della nostra agricoltura". Per l'assessore regionale al turismo, Andrea Corsini, la Festa Artusiana "è uno dei punti fermi dell'estate in Emilia-Romagna, uno degli esempi più efficaci di come l'ospitalità romagnola faccia rima con la cultura, le bellezze artistiche e le eccellenze enogastronomiche. Artusi è uno straordinario ambasciatore tout court dell'Italian way of life".

(ANSA).